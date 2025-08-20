Χουάντσο για Γουίλι Ερνανγκόμεθ: «Υπήρξε η πιθανότητα να ήμασταν μαζί στον Παναθηναϊκό»

ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε για τη σχέση που έχει με τον αδερφό του και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι δύο τους θα μπορούσαν να είναι μαζί στον Παναθηναϊκό.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι σταθερά ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και της εθνικής Ισπανίας. Ο φόργουορντ του «τριφυλλιού» μάλιστα, αναδείχθηκε πρόσφατα ως κορυφαίος Ισπανός που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του ενόψει του EuroBasket 2025, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον αδερφό του, Γουίλι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα μπορούσαν οι δύο τους να είναι συμπαίκτες πέρα από την εθνική Ισπανίας τόσο στη Μπαρτσελόνα όσο και στον Παναθηναϊκό!

«Για εμάς είναι τιμή να παίζουμε στην ίδια ομάδα. Έχουμε ήδη εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα για πολλά, πολλά χρόνια. Είχαμε την τύχη να κερδίσουμε μαζί ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Ευρωπαϊκό και αυτό είναι κάτι που νομίζω πως θα το θυμόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Γιατί να μη παίξουμε μαζί; Υπήρχε η πιθανότητα να είμαστε μαζί στον Παναθηναϊκό, υπήρχε η πιθανότητα να είμαστε στη Μπαρτσελόνα... Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος τώρα στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Το μπάσκετ και η ζωή κάνουν πολλές στροφές».

Για το Eurobasket είπε: «Χρειάζεται λίγη υπομονή. Θα παίξουμε με γκαρντ 19–20 ετών. Δεν είναι σωστό να τους φορτώνουμε το βάρος του Ρίκι ή του Ραούλ Λόπεθ. Ούτε εμείς είμαστε Πάου Γκασόλ, ούτε ο Σάντι (Αλντάμα) είναι Μαρκ Γκασόλ. Θα παλέψουμε με ταπεινότητα, θα δώσουμε τα πάντα σε κάθε ματς».