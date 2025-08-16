Τολιόπουλος εναντίον Ρογκαβόπουλου στο τρίποντο: «Από τον Ρόγκα δε χάνω ποτέ»

Την πεποίθηση πως θα σκοράρει περισσότερα τρίποντα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο εξέφρασε ο Βασίλης Τολιόπουλος, σε συνέντευξή του στο Club 1908.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που έστειλαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, σε συνέντευξη που έδωσε στο Club 1908. Και μεταξύ άλλων έδειξε πολύ σίγουρος ότι θα σκοράρει περισσότερα τρίποντα στη σεζόν από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Τον οποίο μάλιστα «προκάλεσε» με την απάντησή του. Σε ερώτηση λοιπόν για το ποιος θα σκοράρει περισσότερα τρίποντα στη σεζόν, ανάμεσα στους δύο, ο Βασίλης Τολιόπουλος απάντησε «εγώ σίγουρα. Από τον Ρόγκα δε χάνω ποτέ».

Πέραν αυτού, τόνισε πως αν έπαιρνε κάτι από κάποιον συμπαίκτη του, αυτός θα ήταν ο Κέντρικ Ναν. Και συγκεκριμένα το «in between» παιχνίδι του, όπως ανέφερε, αφού ο Αμερικανός στο κομμάτι του παιχνιδιού μέσης απόστασης είναι ασταμάτητος.

Οι απαντήσεις του Βασίλη Τολιόπουλου