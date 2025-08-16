Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε τις ευχές του σε έναν φίλο του Ολυμπιακού που θα γιορτάσει τα γενέθλιά του με τούρτα που έχει πάνω τη φανέλα του Γάλλου.

Ό Εβάν Φουρνιέ είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να δείχνει όποτε μπορεί ότι απολαμβάνει αυτή τη σχέση αγάπης.

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» μάλιστα, έστειλε τις ευχές του σε έναν φίλο της ομάδας του Πειραιά που είδε ότι έχει γενέθλια. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα tweet, κάποιος τον έκανε tag αναφέροντας ότι ο ξάδερφός του έχει γενέθλια και θα τα γιορτάσει με τούρτα η οποία έχει πάνω τη φανέλα του!

Ο Φουρνιέ απάντησε, στέλνοντας τις δικές του ευχές μέσα από απάντησή του, λέγοντας: «Χρόνια πολλά Γιάννη!».