Η υπόκλιση του Ράσκοβιτς στους Έλληνες πυροσβέστες: «Όταν μιλάμε για ήρωες»!

Ο Αλεκσάντερ Ράσκοβιτς ανάρτησε τη φωτογραφία, η οποία αποτυπώνει πλήρως τη σκληρή μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, φθάνοντας στα όριά τους. «Όταν μιλάμε για ήρωες!» ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ενός εκ των κορυφαίων ατζέντηδων της Ευρώπης.