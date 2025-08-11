Τζον Μπράουν: Μετακομίζει στην Αυστραλία για την Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν
Σε άλλη ήπειρο, στην Αυστραλία, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζον Μπράουν, αφού συμφώνησε με τη Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν για μονοετές συμβόλαιο, σύμφωνα με τη «Mozzart Sport». Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα θα αφήσει την Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 2016.
Την περασμένη χρονιά, ο 33χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια της EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας κατά μέσο όρο 4 πόντους και 2,6 ριμπάουντ. Στην Αδριατική Λίγκα είχε ελαφρώς καλύτερα νούμερα, με 5,5 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 20 αγώνες.
Πριν παίξει στην ομάδα του Βελιγραδίου, είχε φορέσει τις φανέλες των Μονακό, Μπρέσια, Ούνικς Καζάν, Μπρίντιζι, Τρεβίζο και Βίρτους Ρόμα.
