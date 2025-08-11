Ταϊρίς Ράις: «Μερικές από τις κινήσεις των ομάδων της EuroLeague γίνονται απλώς επειδή παίκτες έπαιζαν στο NBA»
Ο Ταϊρίς Ράις πάντοτε ενεργός στο twitter, σχολίασε το φετινό μεταγραφικό ντεμαράζ των ομάδων της EuroLeague. Στεκόμενος στις προσθήκες από το NBA και τους παίκτες που έρχονται από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με μία κάπως διαφορετική άποψη από τη συνηθισμένη.
Συγκεκριμένα ο Ταϊρίς Ράις βλέπει μία αλλαγή που έχει αντίκτυπο στο μάρκετινγκ, αλλά όχι τόσο στο μπάσκετ. «Μερικές από τις κινήσεις των ομάδων της EuroLeague γίνονται απλώς επειδή παίκτες έπαιζαν στο NBA» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταϊρίς Ράις.
Ο οποίος συνέχισε στην ανάρτησή του λέγοντας: «Είναι μια αλλαγή η οποία συμβαίνει. Περισσότερη δημοσιότητα και ψυχαγωγία, λιγότερο μπάσκετ και νίκες. Το θετικό είναι ότι ανεβαίνουν οι πωλήσεις» ήταν τα λόγια του Ταϊρίς Ράις.
Ο Αμερικανός, φυσικά, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην EuroLeague, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» έπαιξε σε 28 παιχνίδια στη διοργάνωση, τη σεζόν 2019-20, έχοντας 10.0 πόντους και 2.7 ασίστ μέσο όρο, ενώ φυσικά ήταν και ο MVP του Final Four το 2014, με τη φανέλα της Μακάμπι!
Το tweet του Ταϊρίς Ράις για τις μεταγραφές στην EuroLeague
Some of these Euroleague teams signing guys just because they played in the NBA. It’s a shift happening. More publicity and entertainment, less about hoops and winning. I guess the plus side is sales should go up.— Tyrese Rice (@ReseRice4) August 10, 2025
