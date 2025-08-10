Χολμς για τη μεταγραφή του: «Ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα μπορείς ποτέ να φανταστείς»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για 1+1.
Ο 32χρονος, μέσα από ανάρτηση στο Twitter νωρίς το πρωί της Κυριακής (10/8) εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για το γεγονός ότι θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στην Ελλάδα.
«Θα παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα... ο Θεός κάνει περισσότερα από όσα μπορείς ποτέ να φανταστείς ουάου».
I get to play basketball in Greece…God just does more than you could ever even imagine wow— Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) August 10, 2025
