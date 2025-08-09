Η Βίρτους Μπολόνια εξετάζει την περίπτωση του Κένεθ Φαρίντ για την ενίσχυση της ρακέτας της.

Η Βίρτους Μπολόνια ψάχνει έναν ψηλό και, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, έχει στραφεί στον Κένεθ Φαρίντ. Ο 35χρονος πρώην NBAer πέρσι αγωνίστηκε στη Serie A με τη Ρετζιάνα, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Πουέρτο Ρίκο με τη φανέλα της Cangrejeros de Santurce.

Στο παρελθόν έχει παίξει στους Ντένβερ Νάγκετς (2011-2018), τους Μπρούκλιν Νετς και τους Χιούστον Ρόκετς (2018-2019), με συνολικά 478 συμμετοχές στη regular season, όπου είχε μέσο όρο 11,4 πόντους και 8,1 ριμπάουντ.

O Φαρίντ έχει αγωνιστεί στη EuroLeague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τη σεζόν 2021/22, σημειώνοντας 2.3 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε επτά συμμετοχές.