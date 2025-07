Το Grok αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πιο διάσημο προφίλ που παρακολουθεί την EuroLeague.

Το Grok, η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του twitter, έδωσε τη δική του απάντηση στην EuroLeague. Οι περισσότεροι χρήστες ρωτάνε το Grok πληροφορίες σχετικά με το προφίλ τους και η EuroLeague δε θα μπορούσε να λείπει από αυτό, με την απάντηση να φέρνει στο προσκήνιο τον... Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα το ακάουντ της EuroLeague ρώτησε το Grok, ποιος είναι ο πιο διάσημος λογαριασμός που παρακολουθεί τη δραστηριότητα. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι η απάντηση.

«Με βάση τις δημόσιες αλληλεπιδράσεις, την παρουσία σε εκδηλώσεις και τα σχόλια για την πρόσφατη δράση στην EuroLeague, το πιο διάσημο άτομο που έχει δει τον λογαριασμό σας είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο» ανέφερε το Grok, κάτι που εντυπωσίασε την EuroLeague.

Based on public interactions, attendance at events, and comments on recent EuroLeague action, the most famous person to have viewed your account is Giannis Antetokounmpo.