Φουρνιέ: «Οι ψεύτικες φήμες είναι ντροπιαστικές, δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό κάθε καλοκαίρι»

Ο Εβάν Φουρνιέ εξέφρασε την άποψη του για τον τρόπο που λειτουργεί η μετάδοση των ειδήσεων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε και πάλι την εμφάνισή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» (πρώην Twitter), αυτή τη φορά για να σχολιάσει τον τρόπο που μεταδίδονται οι ειδήσεις στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μάλιστα ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ του Ολυμπιακού δήλωσε εξαντλημένος από την πρώτη του κιόλας offseason σχετικά με τις ψεύτικες φήμες που διαδίδονται.

«Αν το ευρωπαϊκό μπάσκετ θέλει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο που μεταδίδουμε τα νέα. Όλες οι ψεύτικες φήμες είναι ντροπιαστικές. Αυτή είναι η πρώτη μου offseason και είμαι εξαντλημένος. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό κάθε καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά.

If European basketball wants to get taken seriously there needs to be a change in how we report news.

All the fake rumors are fucking embarrassing.

This is my first off season and Im exhausted. I dont know how yall do this every summer lol