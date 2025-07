Η επέκταση του Εβάν Φουρνιέ ανακοινώθηκε με… ξεχωριστό τρόπο, καθώς οι αδελφοί Αγγελόπουλοι κάλεσαν τον Γάλλο σταρ στην βίλα τους στη Μύκονο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Εβάν Φουρνιέ βγάζει… άγκυρα στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο σταρ να υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, το οποίο θα τον κρατήσει στο Λιμάνι μέχρι το 2028, με βελτιωμένες οικονομικές απολαβές.

Η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του Εβάν Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό ήρθε το βράδυ του Σαββάτου (λίγο μετά τις 22:00) και μάλιστα με τρόπο ξεχωριστό.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι τράβηξαν τις φωτογραφίες στην Μύκονο, στο πολυτελές σπίτι των προέδρων του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο να γίνεται ο πρώτος παίκτης που «ανακοινώνεται» με αυτό τον τρόπο από την ομάδα του Πειραιά.

Με αυτή την μικρή, αλλά παράλληλα και ουσιαστική κίνηση, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έδειξαν στον Εβάν Φουρνιέ το πόσο σημαντικός είναι ο ίδιος για την ομάδα του Πειραιά και την διοίκησή της. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε πως με το νέο αυτό συμβόλαιο ο Γάλλος σταρ είναι δεδομένο πως θα προλάβει να παίξει στο νέο ΣΕΦ, το οποίο αναμένεται να το δούμε το καλοκαίρι του 2027.

