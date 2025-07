Φουρνιέ μετά την ανανέωση: «Ο Ολυμπιακός με υποδέχτηκε σαν οικογένεια, χαρούμενος που είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου»

Ο Εβάν Φουρνιέ γιόρτασε την ανανέωση του με τον Ολυμπιακό με ανάρτηση... Σρεκ, ενώ έδειξε τη χαρά του με τα λόγια που έγραψε στα social media.

Στον Ολυμπιακό θα αγωνίζεται για τρία χρόνια ακόμα ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος και συνεχίζει στο ΣΕΦ, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Μάλιστα ο Γάλλος σταρ ανέβασε δύο κερδιές σε ερυθρόλευκο χρώμα και ένα gif του Σρεκ. Από κάτω οι φίλοι του Ολυμπιακού έδειξαν την τρέλα τους.

Στην συνέχεια έγραψε στο twitter: «Ο Ολυμπιακός με υποδέχτηκε σαν οικογένεια. Δεν είναι ένα νέο κεφάλαιο. Είναι η συνέχεια κάτι δυνατού. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου για 3 ακόμη σεζόν. Τα λέμε σύντομα».

Το περίφημο sacre club (ιερός σύλλογος), το είχε κάνει tweet και στο Βελιγράδι, όταν είπε ότι θα παίξει στον Ολυμπιακό. Και πλέον θα βρίσκεται στον Πειραιά μέχρι το 2028.

Μεγάλη κίνηση από τους ερυθρόλευκους. Επιπλέον το sacre club το είχε βγάλει σε μπλουζάκια ο Ολυμπιακός για χάρη του Γάλλου.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI