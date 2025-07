Εβάν Φουρνιέ: «Λατρεύω που χειροκροτούν οι άνθρωποι όταν προσγειώνεσαι στην Ελλάδα»

Το χειροκρότημα κατά την προσγείωση σχολίασε ο Εβάν Φουρνιέ, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πόσο του αρέσουν ορισμένες συνήθειες των Ελλήνων.

Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε από το Μόναχο, εκεί όπου δε σταμάτησε να προπονείται στην off season, αλλά ξετρελάθηκε για άλλη μια φορά με τις αντιδράσεις των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, αυτήν τη φορά του άρεσε ιδιαίτερα μία συνήθεια που υπάρχει από ορισμένους, να χειροκροτούν κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, μόλις αυτό φτάσει στον προορισμό του.

Ο Εβάν Φουρνιέ το παρατήρησε και έσπευσε να το σχολιάσει στο αγαπημένο του twitter: «Λατρεύω που χειροκροτούν οι άνθρωποι όταν προσγειώνεσαι στην Ελλάδα».

I love how when you land in Greece people clap lol