EuroLeague για Ντόντα Χολ: «Φίλοι του Ολυμπιακού, είστε έτοιμοι για απογείωση;»

Η EuroLeague υποδέχτηκε με τον δικό της τρόπο τη μεταγραφή του Ντόντα Χολ στον Ολυμπιακό.

Ο Ντόντα Χολ είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια και η EuroLeague υποδέχθηκε αυτήν τη μεταγραφή με ένα βίντεο στα social media.

«Είστε έτοιμοι για απογείωση» αναφέρει στη λεζάντα που συνοδεύει μερικές από τις καλύτερες του Ντόντα Χολ στην περσινή σεζόν. Εκεί όπου με τη φανέλα της Μπασκόνια, μέτρησε στη διοργάνωση 8.7 πόντους σε 21:30 συμμετοχής, αγωνιζόμενος για 30 παιχνίδια, μαζί με 5.4 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 1.1 μπλοκ.

Φυσικά στο βίντεο υπάρχουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις, με διαδοχικά μπλοκ και καρφώματα του Ντόντα Χολ. Άλλωστε ο Αμερικανός σέντερ, με ύψος 2.08, διακρίνεται για τα αθλητικά του προσόντα και αυτός ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που αποκτήθηκε για να πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Hey @Olympiacos_BC fans, are you ready for liftoff? 🚀



DONTA HALL is heading to Piraeus 🔴⚪️ pic.twitter.com/NAzkmGy6wq