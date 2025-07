Η Euroleague λανσάρει νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «TThe ICONversation» όπου συμμετέχουν μεγάλοι παίκτες από το παρελθόν και το παρόν.

Σε μια παρέα κάθονται οι Τόνι Κούκοτς, Βλάντε Ντίβατς, Βασίλιε Μίτσιτς, Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Κάιλ Χάινς.

Πόσες και πόσες ιστορίες θα μπορούσαν να μοιραστούν από τις μεγάλες καριέρες; Πόσοι και πόσοι δεν θα ήθελαν να ήταν κάπου εκεί δίπλα και να απολάμβαναν;

Η Euroleague και το ντοκιμαντέρ «TThe ICONversation» θα κάνει τα... αποκαλυπτήρια της συζήτησης που έκαναν. Και είχαν... πολλά να πουν!

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το πρώτο επεισόδιο...

Five icons. One conversation. History, in their own words. 🤩



The ICONversation featuring the legendary roster of Vasilije Micic, Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Toni Kukoc & Vlade Divac who are talking all things EuroLeague — EP1 drops soon on YouTube. 👀🍿



