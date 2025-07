Παίκτης της Ντουμπάι BC λογίζεται από σήμερα ο Τζάστιν Άντερσον, με τη νεοφερμένη στην EuroLeague να προχωρά απτόητη τον μεταγραφικό της σχεδιασμό!

Συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση η Ντουμπάι BC, ανακοινώνοντας τη νέα της προσθήκη, τον Τζάστιν Άντερσον.

Ο Αμερικανός φόργουορντ (32 ετών, ύψους 1.98μ.) που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Μπαρτσελόνα, μετακομίζει στην ομάδα από το Ντουμπάι για να ενισχύσει την προσπάθειά της, στην παρθενική της παρουσία στην EuroLeague.

Συνεχίζοντας έτσι ένα μεταγραφικό ντεμαράζ, αφού έχουν ήδη αποκτηθεί οι Τζάναν Μούσα, Ντουέιν Μπέικον, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, Μαμ Ζαϊτέ, Αλέκσα Αβράμοβιτς, καθώς και ο Κέναν Καμένιας.

Με τον Άντερσον να προέρχεται από μία πολύ γεμάτη σεζόν φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Αγωνίστηκε σε 37 παιχνίδια και μέτρησε 7.1 πόντους σε 19'34'' λεπτά που πατούσε παρκέ, με 2.8 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ.

Θυμίζουμε πως η ομάδα από το Ντουμπάι θα κάνει τη δική της πρεμιέρα στη διοργάνωση την Τρίτη (30/9), όταν και θα υποδεχθεί την Παρτίζαν.

Welcome to your new home, @JusAnderson1 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/ttrg9Myzqv