Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τις ευχές της για τη γέννηση της κόρης του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έγινε πατέρας για δεύτερη φορά.

Χαρούμενες στιγμές περνάει ο Ματίας Λεσόρ καθώς η οικογένειά του έγινε μεγαλύτερη. Ο Γάλλος σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, αποκτώντας πλέον και μία κόρη!

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσα από ανάρτησή της έστειλε ευχές στον παίκτη της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στον Ματίας Λεσόρ και την οικογένειά του για τη γέννηση της κόρης τους.

Της ευχόμαστε μία ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και μαγικές στιγμές».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Λεσόρ έχει έναν γιο, τον Ματσόν.

Congratulations to @ThiasLsf and his family on the birth of their daughter!



Wishing her a life full of love, health, and magical moments 💚👶🏾#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/mmLh2FLrOo