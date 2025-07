Μπράουν: «Η σεζόν αρχίζει τον Αύγουστο αλλά η προετοιμασία μου ξεκινάει από σήμερα»

Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο είναι και επίσημα ο Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος δηλώνει πως ξεκινάει ήδη την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν.

Ο Λορέντζο Μπράουν αφήνει πίσω του το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού και ετοιμάζεται για να ανοίξει αυτό της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Αμερικανός τόνισε πως η δουλειά για εκείνον ξεκινάει από σήμερα κιόλας, θέλοντας να μπει με τους Ιταλούς στα playoffs της EuroLeague και να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Θυμίζουμε πως την περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, ο Μπράουν αγωνίστηκε μέσο όρο 14'54'' στην EuroLeague, με 6.3 πόντους, 2.0 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ μέσο όρο.

«Είμαι ευγνώμων και είναι τιμή μου για την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα της Αρμάνι. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος να παίξω δίπλα σε εκπληκτικούς παίκτες στην Ευρώπη και να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο.

Πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι εκπληκτική για την ομάδα, με τις αλλαγές στο ρόστερ και μαζί με τους παίκτες που ήταν ήδη εδώ πέρσι. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ και να κερδίσουμε. Ο στόχος είναι τα playoffs της EuroLeague και ελπίζουμε κάτι περισσότερο. Η σεζόν αρχίζει τον Αύγουστο αλλά η προετοιμασία μου ξεκινάει από σήμερα».

