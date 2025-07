Η Ντουμπάι BC γέμισε τη ρακέτα της με τον Κέναν Καμένιας (25χρ., 2.07μ.), ανακοινώνοντας τη συμφωνία με τον Βόσνιο σέντερ ενόψει της ιστορικής συμμετοχής στη EuroLeague της επόμενης σεζόν.

Ο Κέναν Καμένιας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 25χρονο σέντερ.

Ο Καμένιας έχει αγωνιστεί στις Σπαρς Σαράγεβο (2017-21), Στουντέντσκι (2021-23) και την τελευταία διετία έπαιξε στην Μπουντούτσνοστ.

Την περσινή σεζόν σημείωσε 12.5 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 30 παιχνίδια της κανονικής περιόδου στην Αδριατική Λίγκα, ενώ στα οκτώ ματς των playoffs έχει 9.1 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Στο μεταξύ, η Ντουμπάι BC έχει ήδη ενισχυθεί με τις προσθήκες των Ντζάναν Μούσα, Άλεκσα Αβράμοβιτς και ΜακΚίνλεϊ Ράιτ.

