Ο Ντάριους Τόμπσον είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Εφές στη Βαλένθια, όπως αναφέρει το BasketNews.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews, ο Ντάριους Τόμπσον βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Αναντολού Εφές στη Βαλένθια.

Η ισπανική ομάδα που επιστρέφει τη νέα σεζόν στην Euroleague, όπως αναφέρει το δημοσίευμα θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του 30χρονου γκαρντ. Ο ίδιος, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο από 9,5 πόντους με 2 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε 26:19 λεπτά εντός παρκέ.

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από τη Μπασκόνια και τη Λοκομοτίβ Κουμπάν ενώ για τον Τόμπσον υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από μία ακόμη ομάδα, εκτός της Ισπανίας.

Anadolu Efes guard Darius Thompson is finalizing an agreement with Valencia Basket, according to @Urbodo 👀



