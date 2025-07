Σλούκας: «Έχω ένα σπίτι όπου νιώθω οικεία και θα έρχομαι πάντα με την οικογένειά μου, είχα ζητήσει λιγότερα στον Παναθηναϊκό απ' όσα πήρα»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο «Club 1908» της «πράσινης» ΚΑΕ, ξετύλιξε το κουβάρι των όσων έχει ζήσει έως τώρα και των όσων περιμένει από εδώ και στο εξής.

Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από τη μέρα που ο Παναθηναϊκός έριχνε τη βόμβα μεγατόνων κάνοντας δικό του τον Κώστα Σλούκα! Ο αρχηγός των «πρασίνων» έκανε έναν μίνι απολογισμό του διαστήματος που βρίσκεται στην ομάδα ενώ αναφέρθηκε και στην ερχόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα μίλησε στο «Club 1908» της «πράσινης» ΚΑΕ για την σεζόν 2023-24 με την κατάκτηση της Euroleague, υποκλίθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού, εξέφρασε την αγάπη του για τον σύλλογο ενώ εξέφρασε την μεγάλη του επιθυμία: «Θέλω να κατακτήσω και άλλη Ευρωλίγκα».

Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό: «Είμαι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος για όλα όσα έχουμε καταφέρει. Μου έχει μείνει η πικρία του τελευταίου πρωταθλήματος γιατί θεωρώ ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα γιατί δεν καταφέραμε να τελειώσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη χρονιά. Παρόλα αυτά το πρόσημο είναι θετικό και οι σκέψεις μου όταν είχα έρθει στον Παναθηναϊκό και έκανα τις πρώτες μου προπονήσεις είχα ζητήσει πολύ λιγότερα από αυτά που έφερε η μοίρα οπότε είμαι πολύ χαρούμενος»

Για το αν πίστευε τα όσα θα κατάφερνε η ομάδα τη προηγούμενη σεζόν: «Ο μόνος τρελός που το πίστευε ήταν ο πρόεδρος και ο προπονητής το έλεγε. Δεν ξέρω εάν το πίστευε κιόλας. Όσον αφορά εμένα και την ομάδα, ήρθε μέρα με την ημέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα. Είχαμε 13 καινούργιους παίκτες στο γήπεδο και προσπαθούσαμε να δείξουμε έργο στο γήπεδο. Νομίζω ότι όσο προχωρούσε η χρονιά βρίσκαμε χημεία και βλέπαμε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο παράγοντας τύχη, αλλά το κλικ έγινε στο διπλό που κάναμε μέσα στην Μακάμπι. Εκεί πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο».

Για το τι θα έχει να θυμάται έως τώρα από τον Παναθηναϊκό: «Θα θυμάμαι πάντα το καλό κλίμα που είχαμε με όλους και περισσότερους με τους Έλληνες με τους οποίους περνάμε και περισσότερο μέσα στα αποδυτήρια. Με τον ιωάννη ο οποίος έχει σταματήσει ήδη το μπάσκετ. Προφανώς οι εμφανίσεις μου στους τελικούς, αλλά προφανώς και οι κατακτήσεις της Ευρωλίγκας, του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου θα είναι κάτι που θα θυμάμαι μέχρι να πεθάνω».

Για τον Ιωάννη Παπαπέτρου: «Ήμουν στην Αμερική και όταν έγινε ήταν πρωί εκεί. Οπότε σηκώθηκα από το κρεβάτι και σοκαρίστηκα. Δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ. Γνωρίζω τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε καθημερινά για να αγωνίζεται. Το έκανα και ποστ εάν το είδατε. Ο Ιωάννης ήταν αδερφός για εμένα στα αποδυτήρια. Ήταν σημαντικό να κρατάμε τα αποδυτήρια ενωμένα. Είναι μια προσωπικότητα. Για εμένα θα μπορούσε να μείνει για περισσότερα χρόνια στον Παναθηναϊκό γιατί πρεσβεύει σίγουρα το ήθος ενός Παναθηναϊκού. Η απόφαση έχει παρθεί εδώ και καιρό γιατί είχε προβλήματα. Εγώ ένιωσα στεναχώρια, θλίψη, είναι φίλος και αδερφός. Θα συνεχίσουμε και έξω, αλλά δεν θα έχω μέσα στα αποδυτήρια ένα στήριγμα. Είναι μια προσωπικότητα που πρέπει να μείνει στον χώρο και στον Παναθηναϊκό».

Για το μήνυμα που θα του έστελνε: «Καλός πολίτης! Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις; Γιατί στην ουσία είναι 31 χρονών συνταξιούχος. Να βρει να απασχολεί τον εαυτό του. Κάτι θα βρει να κάνει και θα τα καταφέρει πολύ καλά. Εύχομαι να ακολουθήσει ότι αγαπάει και να το στηρίξει μέχρι το τέλος όπως έκανε και στο μπάσκετ».

Για το λάβαρο που έχει τη φωτογραφία του στην οροφή του ΟΑΚΑ: «Να είναι κάτι τρελό. Δεν το είχαν φανταστεί. Δεν το είχα καν ονειρευτεί. Βλέπω ψηλά τον Διαμαντίδη με τον Αλβέρτη, τον Μποντίρογκα και είναι δίπλα και τα μούτρα μου να έχει σηκώσει Ευρωλίγκα. Είναι κάτι το τρομερό. Θα μου πάρει πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω συνειδητοποιήσει αυτό που συμβαίνει. Έχω ένα σπίτι όπου θα έρχομαι με την οικογένειά μου ύστερα από κάποια χρόνια και θα νιώθω πάντα οικεία γιατί έχουμε καταφέρει κάτι αξιομνημόνευτο».

Για το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια: «Προφανώς είναι πολύ σημαντικό που πατάει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Όταν έχει υγεία στα αποδυτήρια οι βάσεις είναι πολύ γερές. Φυσικά πρέπει να βγάλει και έργο στο γήπεδο. Αν δεν παίξεις μπάσκετ δεν κερδίζεις και αγώνες. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός παίρνει άριστα, έχει χτίσει πολύ καλές σχέσεις και δεσμούς για μια ζωή».

Για τη νέα σεζόν: «Ένα restart και μια ακόμα πρόκληση γιατί το ρόστερ πραγματικά είναι φανταστικό. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας σε κάθε βήμα. Οπότε γιατί όχι να κάνουμε μια περσινή, παρόμοια, χρονιά».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που φωνάζει συνέχεια το όνομά του: «Νιώθω δέος, νιώθω περηφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι στις καρδιές των φίλων του Παναθηναϊκού μπήκα από την πρώτη στιγμή. Το έχω αναλύσει και άλλες φορές. Γιατί πιθανόν ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια άσχημη περίοδο όταν αποφάσισα να έρθω. Πραγματικά πίστευα ότι μπορούσαμε να φέρουμε τον Παναθηναϊκό στην ελίτ. Πόσο μάλλον που το καταφέραμε με την Ευρωλίγκα. Και πλέον είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στην Ευρωλιγκα. Και νιώθω πολύ περήφανος που το πετύχαμε όλοι μαζί και εγώ ως αρχηγός λίγο παραπάνω περήφανος».

Για τον εαυτό του και την κατάστασή του: «Είναι πολύ σημαντικό. Το Α και το Ω να προσέχουμε τον οργανισμό μας, το σώμα μας και τώρα που έχω μεγαλώσει δεν θέλω να αφήσω το σώμα μου γιατί αργώ να επανέλθω. Κάτι που έγινε πέρυσι με το πόδι μου. Φέτος μπροστά μου βλέπω μια πολύ μεγάλη πρόκληση με τον Παναθηναϊκό, μαζί με τα υπόλοιπα γκαρντ και την υπόλοιπη ομάδα έχουμε μεγάλους στόχους».

Για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία: «Η εφευρετικότητα του προέδρου και του οργανισμού δεν έχει όρια. Του χρόνου ίσως το κάνουμε στο φεγγάρι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Το όνομα του κυρίου Γιαννακόπουλου είναι παγκόσμιας κλάσης, έχει προσφέρει πολλά στο μπάσκετ. Μπαίνει η σφραγίδα αυτού του τουρνουά. Μεγαλώνει η οικογένεια αυτής της μεγάλης ομάδας, θα έχουν την ευκαιρία να μου δουν οι φίλαθλοι και στην Αυστραλία όπου είναι πάρα πολλοί. Θα δουν από κοντά όλα τα αστέρια της ομάδας. Είναι κάτι σπουδαίο που δεν έχει ξαναγίνει».

Για το τι σημαίνει για τους παίκτες να βρεθούν στην Αυστραλία: «Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα, προφανώς και υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Φανταστείτε μια απλή οικογένεια που είναι Παναθηναϊκός και να πάει η ομάδα να δώσει έστω φιλικό μπροστά τους. Είναι κάτι το τεράστιο. Η ομάδα του Παναθηναϊκού ενώνει και υπάρχουν φίλοι σε όλον τον κόσμο. Και αυτό είναι απόδειξη, ότι είναι πάντα δίπλα »

Για το μήνυμά του για τους Έλληνες στην Αυστραλία: «Ανυπομονώ να τους δω και να μιλήσω μαζί τους. Όπως και ολοι οι παίκτες, ο προπονητής και το σταφ. Τους περιμένουμε στο γήπεδο και οτι θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε τη νέα σεζόν κάτι πολύ σπουδαίο».

Για το αν δεν έχει ζήσει κάτι: «Θέλω μια δεύτερη Ευρωλίγκα με την ομάδα. Περισσότερους τίτλους. Να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι και εύχομαι σε όλον τον οργανισμό πολλές επιτυχίες».

