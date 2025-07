Ο Ραζνάτοβιτς διέψευσε τις φήμες για Πετρούσεφ: «Ένα ακόμη από τα fake news του καλοκαιριού»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο για το μέλλον του Φίλιπ Πετρούσεφ, βάζοντας «στοπ» στις φήμες για αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Το μέλλον του Φίλιπ Πετρούσεφ μπορεί να είναι μέχρι στιγμής αβέβαιο στον Ολυμπιακό, ωστόσο παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν, δεν υπήρξε κάποια νεότερη εξέλιξη και πιο συγκεκριμένα λύση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε ο ατζέντης του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη φήμη αποτελεί ένα ακόμη fake news του καλοκαιριού, βάζοντας έτσι «στοπ» στα σενάρια.

«Σύμφωνα με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αυτό είναι ένα ακόμη από τα fake news του καλοκαιριού» ανέφερε στον λογαριασμό του στο twitter, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για το τέλος ανάμεσα στην κοινή πορεία του Σέρβου με την ομάδα του Πειραιά.

According to Misko Raznatovic, this s one more summer fake news! pic.twitter.com/yJYkuzytcJ