Ο Μαρκ Στάιν επιβεβαίωσε πως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με το Basketnews, η πρόταση των 12 εκατομμυρίων για τρία χρόνια, δελέασε τον Λιθουανό για να αφήσει πίσω του το NBA και τα 10.4 εκατομμύρια που έχει να λάβει από τους Νάγκετς, μετά το trade που συνέβη πριν λίγες μέρες.

Η επιβεβαίωση των παραπάνω ήρθε και από τις ΗΠΑ. Με τον Μαρκ Στάιν να επιβεβαιώνει πως υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Στάιν επιβεβαιώνει από πηγές στις ΗΠΑ πως ο Βαλαντσιούνας έχει δελεαστεί από την πρόταση του Παναθηναϊκού και ότι πλέον είναι πολύ κοντά στο να έρθει στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε πως ο Βαλαντσιούνας με τους Κινγκς, στους οποίους βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Βαλαντσιούνας μέτρησε 8.7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 32 ματς έχοντας 17 λεπτά συμμετοχής.

League sources confirm that the lure of a return to Europe holds strong appeal to Jonas Valanciunas … which could lead to him seeking a buyout from his NBA contract to join Panathinaikos as @Urbodo reports.



Would scuttle what seemed like such a promising addition for Denver. https://t.co/U7UAb97t9v