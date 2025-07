Ο General Manager της Φενέρμπαχτσε, Ντερία Γιανιέρ, αναδείχθηκε στέλεχος της χρονιάς από τη EuroLeague.

Η EuroLeague ανέδειξε τον General Manager της Φενέρμπαχτσε, Ντερία Γιανιέρ, ως το κορυφαίο στέλεχος της χρονιάς.

«Αυτό το βραβείο υψηλού κύρους αναγνωρίζει το στέλεχος του οποίου η ηγεσία και οι στρατηγικές αποφάσεις αποτελούν το πιο αποτελεσματικό παράδειγμα αριστείας σε όλους τους τομείς της διοίκησης του συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν την αθλητική επιτυχία, την επιχειρηματική ανάπτυξη, την εμπειρία των οπαδών, την καινοτομία μάρκετινγκ και τον συνολικό οργανωτικό αντίκτυπο.

Η ηγεσία του κ. Γιανιέρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή της Φενέρμπαχτσε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αφού έφτασε στα πλέι οφ της EuroLeague τη σεζόν 2022–23 και στο Final Four τη σεζόν 2023–24, ο σύλλογος έφτασε στο αποκορύφωμά του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024–25.

Η Φενέρμπαχτσε τερμάτισε δεύτερη στην βαθμολογία της Κανονικής Περιόδου, ξεπέρασε την Παρί στα πλέι οφ και τελικά σήκωσε το τρόπαιο του πρωταθλήματος EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι μετά από μια αποφασιστική νίκη επί της Μονακό — σηματοδοτώντας τον δεύτερο τίτλο της EuroLeague για τον σύλλογο και τον πρώτο από το 2017», έγραψε χαρακτηριστικά η EuroLeague.

The 🧠 behind the success!



Derya Yannier Named 2024–25 Gianluigi Porelli EuroLeague Executive of the Year 🏆@FBBasketbol



Euroleague Basketball is proud to announce that Mr. Derya Yannier, General Manager of Fenerbahce Beko Istanbul, has been selected as the winner of the… pic.twitter.com/PwM6FLrP6M