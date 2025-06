Η EuroLeague δημοσίευσε βίντεο με τις 10 κορυφαίες φάσεις της σεζόν που πέρασε (2024-25) με τον Κέντρικ Ναν και τον Εβάν Φουρνιέ να ξεχωρίζουν.

Η σεζόν 2024-25 ανήκει πλέον στο παρελθόν και όλες οι ομάδες της EuroLeague ετοιμάζουν πυρετωδώς τις κινήσεις τους για την επόμενη απαιτητική χρονιά.

Ωστόσο, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλόγική διοργάνωση δημοσίευσε ένα βίντεο με τις 10 καλύτερες φάσεις της σεζόν που πραγματικά... κόβουν την ανάσα.

Στην θέση νούμερο «10» την τιμητική του έχει ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν με το τρομερό κάρφωμά του πάνω στον θηριώδη Έντι Ταβάρες στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ. Στο νούμερο «6» πρωταγωνιστεί ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ με το πανέξυπνο play του κόντρα στην Μπαρτσελόνα με το buzzer beater λέι απ στον εκτός έδρας αγώνα που χάρισε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους». Φυσικά στην πρώτη θέση δε θα μπορούσε να μην είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις της Φενέρμπαχτσε με το game winner τρίποντο κόντρα στην Παρί.

