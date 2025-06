Μία τυρόπιτα τις ημέρες των διακοπών, φαίνεται πως συγκλόνισε τον Εβάν Φουρνιέ, όπως παραδέχτηκε σε απάντησή του στο αγαπημένο του twitter.

Ο Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά και μαζί το... γαστρονομικό του ταξίδι. Μάλιστα αποκάλυψε πως δοκίμασε για πρώτη φορά τυρόπιτα και αυτό τον συγκλόνισε. Συγκεκριμένα ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση που του έγινε στο twitter.

Κάτω από μία φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα, ο Φουρνιέ ρωτήθηκε για την καλύτερα τριάδα ελληνικών πιάτων που έχει δοκιμάσει και η απάντησή του ήταν η εξής. «Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Δοκίμασα τυρόπιτα χθες και με συγκλόνισε. Η λίστα μου αλλάζει διαρκώς».

Κάτι που προφανώς έδωσε την ευκαιρία σε φίλους του Ολυμπιακού να του κάνουν καινούργιες προτάσεις για φαγητά.

I need more time lol. I tried tiropita yesterday and it rocked my world 🤣. My list keeps changing