Τρολάρισμα του Φουρνιέ στον Παπανικολάου: «Το προσπάθησε φέτος και παραλίγο να σπάσει τη μέση του»

Η Euroleague θυμήθηκε ένα από τα καλύτερα καρφώματα του Κώστα Παπανικολάου και ο Εβάν Φουρνιέ βρήκε την ευκαιρία να τον τρολάρει.

Στο πλαίσιο των ρετρό αναρτήασεών της, η Euroleague θυμήθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα του Κώστα Παπανικολάου και συγκεκριμένα από τη σεζόν 2011-12 κόντρα στη Σιένα.

Τότε, ο νυν αρχηγός των «ερυθρόλευκων» μετά από ασίστ του Έισι Λο, ολοκλήρωσε τον αιφνιδιασμό με ανάποδο κάρφωμα, προσφέροντας ένα τρομερό στιγμιότυπο.

Ο Εβάν Φουρνιέ, με αφορμή αυτό, βρήκε την ευκαιρία να τρολάρει τον Έλληνα φόργουορντ μέσα από tweet του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δοκίμασε το ίδιο κάρφωμα στην προπόνηση φέτος και παραλίγο να σπάσει τη μέση του».

He tried the same dunk in practice this year and he almost broke his back🤣🤣🤣😘 https://t.co/RIY3ZecPzX