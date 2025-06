Αποθέωση EuroLeague σε Παπανικολάου: «Έχει πετύχει το πιο δύσκολο ανάποδο κάρφωμα στη διοργάνωση;»

Τον Κώστα Παπανικολάου αποθέωσε μέσω των ρετρό αναρτήσεών της η EuroLeague, με το ανάποδο κάρφωμά του απέναντι στη Σιένα τη σεζόν 2011-12, να έχει την τιμητική του.

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει μία μακρά και ανεξίτηλη διαδρομή στην EuroLeague. Στα πρώτα του βήματα με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν λίγες οι φορές που χάριζε ιδιαιτέρως θεαματικές φάσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στο πλαίσιο των... ρετρό αναρτήσεών της, η EuroLeague θυμήθηκε το εντυπωσιακό του ανάποδο κάρφωμα απέναντι στη Σιένα. Τη σεζόν 2011-12, όταν και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, ο Παπανικολάου... κάλπαζε στο παρκέ.

Και ένας αιφνιδιασμός των Πειραιωτών από την ασίστ του Έισι Λο, οδήγησε στο ανάποδο κάρφωμα, με την EuroLeague να αναρωτιέται αν είναι το κορυφαίο τέτοιο που έχουμε δει στη διοργάνωση.

RETRO EuroLeague Vol.4 🎞️🍿



That @K_pap16 reverse from the 2011/12 season goes HARD every single time! 🤯🔥



Toughest EuroLeague reverse dunk ever? 👀 pic.twitter.com/XgrcZhuEZg