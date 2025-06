Στοιχηματική των ΗΠΑ μπλέκει τον Ολυμπιακό με τον Τέρι Ροζίερ και τον έχει τρίτο φαβορί.

Μπορεί ο Τέρι Ροζίερ να πήρε περίπου 25 εκατ. δολάρια τη σεζόν που πέρασε στους Χιτ και να έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν με 26.6 εκατ. δολάρια, αλλά αυτό δεν εμπόδισε στοιχηματική εταιρία από το να τον βάλει στο... στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με την Bovada, οι Πειραιώτες είναι τριτο φαβορί για τον Scary Terry, ενώ πάνω τους βρίσκονται οι Κλίπερς και Νάγκετς. Ο Ροζίερ πέρασε τα κορυφαία του χρόνια στη Βοστώνη.

Φέτος είχε 10.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο. Στα 31 του χρόνια έχει παίξει σε Σέλτικς, Χόρνετς και Χιτ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

The Clippers are the favorites to be Terry Rozier’s next team, per @BovadaOfficial



Los Angeles Clippers +325

Denver Nuggets +350

Olympiacos +525

Any Big 3 League Team +550

Any G League Affiliate +600

Atlanta Hawks +800

Olimpia Milano +850

Boston Celtics +900

Toronto Raptors… pic.twitter.com/CKSUrFciRG