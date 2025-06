Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η Μπαρτσελόνα έχει χάσει τρεις παίκτες στους οποίους έχει επενδύσει για το μέλλον εξαιτίας του NCAA. Ο λόγος για τους Ντάμε Σαρ, τον Κασπάρας Γιακουτσιόνις και πιο πρόσφατο τον Ματιέ Γκρούγιτσιτς.

Τα ταλέντα των Καταλανών (και όχι μόνο) ετοιμάζουν βαλίτσες το ένα μετά το άλλο για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, όπου τους καλεί το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Ο λόγος που το NCAA έχει γίνει τόσο ελκυστικό στους νεαρούς Ευρωπαίους αθλητές οφείλεται στο καθεστώς των NIL δικαιωμάτων που τους αποφέρει πολλά έσοδα. Τα αρχικά σημαίνουν Name, Image, Likeness και αυτός ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές-σπουδαστές να εκμεταλλεύονται το όνομα, την εικόνα τους και την αναγνωρισιμότητά τους, ώστε να προσελκύουν εταιρίες που θέλουν να επενδύσουν πάνω τους.

Εδώ και τέσσερα χρόνια (από το 2021) που εγκρίθηκε ο κανονισμός, έχουν έρθει τα πάνω κάτω στο κολεγιακό πρωτάθλημα, που μέχρι πρότινος δεν επέτρεπε σε κανέναν νεαρό αθλητή να έχει εμπορικά έσοδα. Μάλιστα, κάτι τέτοιο ήταν πλήρως απαγορευτικό, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα κατάσταση, όπου οι αθλητές μπορούν να γεμίσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το πρώτο μόλις έτος.

Αυτό το καθεστώς έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό μπάσκετ και πριν γίνει αναφορά στο μεγαλύτερο «θύμα» του που είναι η Μπαρτσελόνα, παρατηρείται πως το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι ελληνικές ομάδες με τους Βαγγέλη Ζούγρη και Λευτέρη Μαντζούκα να έχουν επιλέξει ήδη κι επίσημα τον δρόμο του NCAA, ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλοι όπως ο Νεοκλής Αβδάλας (αν δεν επιλεγεί στο draft) και ο Στέφανος Σπάρταλης που οδεύει στο κολέγιο Μονμάουθ.

Οι ευρωπαϊκές ομάδες, ειδικότερα η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, επενδύουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα ταλέντα των ακαδημιών τους, που λόγω ηλικίας δεν μπορούν να τους προσφέρουν επαγγελματικό συμβόλαιο, ωστόσο τους καλύπτουν έξοδα στέγασης και ζωής. Μάλιστα, οι ισπανικές ομάδες έχουν σκεφτεί μέχρι και να κλείσουν τις ακαδημίες τους και να επενδύσουν τα χρήματά τους στις πρώτες ομάδες με το ένα ταλέντο μετά το άλλο να εγκαταλείπουν τους συλλόγους τους για να μετακομίσουν στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ισμαΐλα Ντιάνε της Ρεάλ Μαδρίτης με πολλούς να τον ονομάζουν ως ο «νέος Λούκα Ντόντσιτς» που μετακόμισε στο Γκονζάγκα για να γίνει ακόμη ένας νεαρός που επιλέγει το μονοπάτι του NCAA αντί της Ευρώπης.

Η πιο πρόσφατη... μετακόμιση είναι εκείνη του Ματιέ Γκρούγιτσιτς, ο οποίος πέρυσι βρέθηκε στα τμήματα υποδομών των μπλαουγκράνα μετά την Άλμπα Βερολίνου και φέτος έκανε και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα υπό τις οδηγίες του Ζοάν Πενιαρόγια. Μάλιστα, ήταν ο MVP του προκριματικού τουρνουά Next Genaration στο Ουλμ, ενώ στην τελική φάση του Άμπου Ντάμπι διακρίθηκε με 8.3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο.

