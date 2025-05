Μάικ Τζέιμς: «Η Euroleague θα είναι σκληρή τη νέα σεζόν»

Μετά την γνωστοποίηση ότι τη νέα σεζόν η Euroleague θα έχει 20 ομάδες, ο Μάικ Τζέιμς προχώρησε σε σχετικό σχόλιο στα social media.

Όπως είναι γνωστό εδώ και μερικές ώρες, στη νέα Euroleague της σεζόν 2025-26 θα πάρουν μέρος 20 ομάδες, καθώς προστέθηκαν οι Ντουμπάι BC και η Βαλένθια, όπως επίσης και η Χάποελ Τελ Αβίβ που κατέκτησε το Eurocup.

Το γεγονός αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος μετά τον χαμένο τελικό της Euroleague πήρε θέση και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις: «Η EuroLeague θα είναι σκληρή του χρόνου, αλλά είμαστε φτιαγμένοι για τέτοιες προκλήσεις. Δεν κάνουμε βήμα πίσω.»

EuroLeague gon be tough next year but we built for it. We ain’t taking no steps back.