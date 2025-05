Η EuroLeague Basketball έδειξε στον Εβάν Φουρνιέ όλα τα viral tweets του για τον καλύτερο μπαρμπέρη, την Ακρόλη, τα σουβλάκια και τον χαλβά!

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για το Final Four 2025 και τον ημιτελικό με τη Μονακό στην τέταρτη σερί συμμετοχή του στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ έχει μπροστά του την πρώτη συμμετοχή σε Final Four και η EuroLeague Basketball έδειξε στον Γάλλο σούπερ σταρ όλα τα viral tweets του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό.

Ο Φουρνιέ μίλησε για τον καλύτερο μπαρμπέρη, το καλύτερο σουβλάκι, την Ακρόπολη, τον χαλβά και την κίνηση στη Γλυφάδα!

People from Piraeus, y’all agree with @EvanFourmizz?



Is Glyfada traffic really that bad? 😅



We got the @Olympiacos_BC star to react to his most viral tweets 📱 pic.twitter.com/xWjXLRWD8v