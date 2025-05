O Tαϊρίκ Τζόουνς έκανε το κάρφωμα της σεζόν στη Euroleague όπως το επέλεξαν οι διοργανωτές.

Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και δυναμικούς ψηλούς στη Εuroleague. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς χάρισε στο κοινό της διοργάνωσης πολλές όμορφες πτήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν και μία από αυτές επιλέχθηκε ως η κορυφαία όλων. Το κάρφωμα του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ήταν και το καλύτερο για φέτος. Ξεχωριστό που έγινε στο ντέρμπι της Σερβίας. Ένας από τους κορυφαίους σέντερ της διοργάνωσης με αρκετά highlights κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Δείτε τη φάση

This Tyrique Jones dunk has been chosen the #FlightTime of the 2024-25 season✈️@PartizanBC @TurkishAirlines pic.twitter.com/1TaoSk9dCH