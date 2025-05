Εκατοντάδες drones φώτισαν τον ουρανό του Σίδνεϊ και με σχηματισμούς... ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Δείτε το βίντεο με τα εντυπωσιακά πλάνα.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» φέτος θα αλλάξει... ήπειρο και θα διεξαχθεί στη μακρινή Αυστραλία, όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/5). Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν με το drone show ήταν εντυπωσιακές.

Εκατοντάδες drones (600) φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό του Σίδνεϊ και μέσα από σχηματισμούς τους, δημιούργησαν μεταξύ άλλων το σήμα του Παναθηναϊκού αλλά και το όνομα του τουρνουά.

Το πρωτάθλημα της Αυστραλίας, δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το οποίο φαίνεται αυτό το εντυπωσιακό σόου.

There’s something in the stars ✨



Using 600 drones, the NBL lit up the Sydney night sky with a spectacular show to announce The Pavlos Giannakopoulos Tournament 👀



And before you ask: no, this is not AI. This is real.



