Ο Κέντρικς Ναν φωτογραφήθηκε με τα βραβεία που έχει κερδίσει μέχρι στιγμής για τη χρονιά που έχει πραγματοποιήσει στην Euroleague. Ξεχωρίζει το τρόπαιο του MVP.

Ο Κέντρικ Ναν πραγματοποιεί μία εξαιρετική χρονιά, έχοντας υπάρξει σταθερά ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, στην προσπάθεια που κάνει το «τριφύλλι» τη φετινή σεζόν ώστε να φτάσει στο Άμπου Ντάμπι και το Final Four της Euroleague.

Ο Αμερικάνος γκαρντ, φωτογραφήθηκε με τα βραβεία που κέρδισε για τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με το τρόπαιο του MVP να ξεχωρίζει. Μάλιστα, η Euroleague στη δημοσίευσή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούσε να τα κρατήσει όλα, οπότε τα έβαλε στο πάτωμα. Αυτό συμβαίνει όταν ΝΙΚΑΣ».

Couldn’t hold them all, so on the ground they go…



That’s what happen when you WIN 😤 https://t.co/cusrUjxMzq pic.twitter.com/gkbOkCuIlK