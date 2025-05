Τζέιμς για τον ημιτελικό με Ολυμπιακό: «Πάντα θα τους συναντάμε, μοιάζει αναπόφευκτο»

Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε στα διαρκή ραντεβού της Μονακό με τον Ολυμπιακό και το προσεχές συναπάντημά τους στο Άμπου Ντάμπι, μετά τα playoffs του 2022, τον ημιτελικό του 2023 στο Κάουνας.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε τα πάντα για να οδηγήσει τη Μονακό σε ένα ακόμα Final Four της EuroLeague, έχοντας αυτήν τη φορά στο Game 5 με την Μπαρτσελόνα, άξιο συμπαραστάτη τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Ο Αμερικανός μίλησε μετά την πρόκριση των Μονεγάσκων στη συνέντευξη Τύπου για τον επερχόμενο ημιτελικό, απέναντι στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά θυμήθηκε τις συναντήσεις των δύο ομάδων, με τον αντίστοιχο ημιτελικό στο Κάουνας να ξεχωρίζει.

«Η εμπειρία σε κάνει πάντα καλύτερο. Ό,τι περνάς σε προετοιμάζει για το επόμενο βήμα. Ακόμα και τα περσινά playoffs μας βοήθησαν φέτος. Ο τρόπος που παλέψαμε. Παίζουμε ξανά με την ίδια ομάδα, τον Ολυμπιακό. Μοιάζει αναπόφευκτο. Πάντα θα τους συναντάμε, ό,τι και να συμβεί. Είναι η μοίρα μας. Την τελευταία φορά ήμασταν χαρούμενοι, πιστεύαμε ότι τελείωσε. Είναι καλή ομάδα, παίζουν σκληρά για 40 λεπτά και οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο» ανέφερε ο Τζέιμς.

Ο Τζέιμς προσπάθησε να εξηγήσει τον τρόπο που σκέφτεται πλέον το μπάσκετ. Και πόσο τον έχει επηρεάσει ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτό. Πετυχαίνοντας ένα πολύ μεγάλο δίποντο που έκοψε τα φτερά της Μπαρτσελόνα, ο Τζέιμς ανέφερε ότι πλέον πρέπει να παίρνει την καλύτερη επιλογή.

«Για αυτό με πληρώνουν. Δεν προσπαθούσα να σκεφτώ τη στιγμή, αλλά να διαβάσω την άμυνα και να πάρω την καλύτερη δυνατή επιλογή» τονίζει και στη συνέχεια αναφέρει τον Σπανούλη. «Με τον κόουτς μιλάμε για τα playoffs του NBA, είχαμε συζήτηση για κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω είχαμε "χαλαρώσει". Ξέρω ότι μπορώ να σκοράρω πολλά τρίποντα, αλλά δεν ήθελα να "βολευτώ" με αυτό. Ήθελα να πάω μέσα, να τραβήξω την άμυνα και να δω αν υπάρχουν ανοιχτοί συμπαίκτες μου για τρίποντο ή να κάνω λέι απ».

