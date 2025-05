Ερνανγκόμεθ στο Gazzetta: «Θέλουμε το όγδοο αστέρι για τους φιλάθλους μας!»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε παρέα με τον γιο του Τζέριαν Γκραντ στο Gazzetta μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four του Άμπου Ντάμπι και έδωσε το σύνθημα για την κατάκτηση back to back του τίτλου της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το καθήκον του. Με σκορ 75-67 επικράτησε της Αναντολού Εφές στο Game 5 μέσα στο «καυτό» ΟΑΚΑ και πλέον το μόνο που του μένει είναι να ετοιμάσει... βαλίτσες για το Άμπου Ντάμπι.

Μπορεί οι «πράσινοι» να δυσκολεύτηκαν απέναντι στους αξιόμαχους Τούρκους, όμως ο Εργκίν Αταμάν είχε στη φαρέτρα του εξαιρετικά... όπλα που την κατάλληλη στιγμή έκαναν την εμφάνισή τους.

Ένας τέτοιος παίκτης σε αυτή την απαιτητική σειρά ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος από το πρώτο παιχνίδι κατέθεσε και την ψυχή του πραγματοποιώντας καταπληκτικές και ποιοτικές εμφανίσεις κυριαρχώντας ως συνήθως και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Ισπανός φόργουορντ που έχει δεθεί με τον κόσμο του τριφυλλιού στις δηλώσεις του στο Gazzetta μετά τη σημαντική πρόκριση, έδωσε το σύνθημα για το back to back.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο Gazzetta.gr:

Για τα συναισθήματα μετά την πρόκριση στο Final Four: «Νιώθω υπέροχα, το αξίζαμε. Ήταν ο στόχος μας όλη τη σεζόν να πάμε στο Final Four και να κατακτήσουμε το τρόπαιο back to back».

Για τη δυσκολία της πρόκρισης που επήλθε ξανά σε πέμπτο παιχνίδι, όπως και πέρυσι: «Γι' αυτό δουλεύουμε όλη τη σεζόν. Αυτό αξίζουμε. Τερματίσαμε στην τρίτη θέση και κερδίσαμε το πλεονέκτημα έδρας. Πέρυσι συνέβη το ίδιο. Τερματίσαμε δεύτεροι. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε. Να έχουμε το πέμπτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Να προστατέψουμε το σπίτι μας. Οι φίλαθλοι μας δίνουν στήριξη και αυτός είναι ο λόγος που νικήσαμε».

Για το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους παίκτες «κλειδιά» και λαμβάνει την αποδοχή κι από τον κόσμο: «Οι φίλαθλοι είναι φοβεροί. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ μας αγάπησαν τόσο πολύ και μας στήριξαν, ακόμα και στις κακές στιγμές. Δε θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο Final Four χωρίς αυτούς. Θέλουμε να κερδίσουμε back to back τη EuroLeague και το όγδοο αστέρι για εκείνους».

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσουν την Φενέρμπαχτσε ξανά στον ημιτελικό: «Θα είναι σκληρό παιχνίδι, αλλά άπαξ και φτάσεις στο Final Four είναι δύο μόνο παιχνίδια. Όλα μπορούν να συμβούν. Δε φοβόμαστε κανέναν».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τον γιο του Τζέριαν Γκραντ, που είναι γνωστή η μεγάλη αδυναμία που του τρέφει, ενώ μάλιστα έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «uncle Χουάντσο» (σ.σ. θείος Χουάντσο). Στην ερώτηση για το πως θα γιορτάσει την πρόκριση, έφερε και τον μικρό γιο του Γκραντ (ο οποίος φορούσε τη φανέλα του Ισπανού φόργουορντ) στην κουβέντα λέγοντας: «Πώς θα γιορτάσουμε; Θα παίξουμε σίγουρα! Αρχικά θα πάμε για ένα δείπνο. Είναι Final Four, δεν είναι κάτι εύκολο να πετύχεις. Όμως στο μυαλό μας είναι τα άλλα δύο παιχνίδια και μετά από αυτά είναι που θα πανηγυρίσουμε πολύ».