Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για το Game 5 κόντρα στην Αναντολού Εφές με τους φιλάθλους να «ζεσταίνουν» την ατμόσφαιρα δύο ώρες πριν το τζάμπολ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αναντολού Εφές (06/05, 21:45) για το πέμπτο και τελευταίο ματς της μεταξύ τους σειράς.

Οι «πράσινοι» θα τα δώσουν όλα μέσα στην έδρα τους, μπροστά στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για να κάνουν δικό τους το «μαγικό» εισιτήριο για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Με τη σειρά να είναι ισόπαλη στο 2-2, οι φίλοι του τριφυλλιού είναι στο ίδιο έργο θεατές με πέρυσι, όπως και στη σειρά με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κι έδειξαν από νωρίς τη συμπαράστασή τους στην ομάδα τους δίνοντας το «παρών» στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων δύο ώρες πριν το τζάμπολ. Δημιούργησαν, λοιπόν, καυτή ενόψει πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

