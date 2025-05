Ο Νίκος Λεπενιώτης, ο GM του Ολυμπιακού, μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του Πειραιά στο Final Four, τον Εβάν Φουρνιέ, τον Σάσα Βεζένκοβ, το Άμπου Ντάμπι και πολλά ακόμη.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για τέταρτη σερί φορά σε Final Four, με τους Ερυθρόλευκους να ετοιμάζουν πλέον βαλίτσες για το Άμπου Ντάμπι, όμως, όπως φάνηκε και από τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ στον Νίκο Λεπενιώτη, να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο του τίτλου!

«Έλα, Νίκο, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς», ήταν η ατάκα του Εβάν Φουρνιέ στον GM του Ολυμπιακού, όπως την μετέφερε εκείνος στο Basketnews, με τον Νίκο Λεπενιώτη να μην μένει μόνο εκεί, καθώς σχολίασε και πολλά ακόμη «ερυθρόλευκα» ζητήματα.

Η πρόκριση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι, η μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ στον Πειραιά, το βάρος που έχει ο Σάσα Βεζένκοβ, το format του Final Four, την παρουσία των οπαδών των Ερυθρολεύκων στο Άμπου Ντάμπι και όχι μόνο!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης:

Για την πρόκριση στο Final Fουr:

«Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να το πετύχεις. Συνήθως ζητάνε τον τίτλο, αλλά είναι πολύ δύσκολο σε μια τόσο μεγάλη σεζόν να φτάσεις στο Final Four – με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες, τεράστιες ομάδες με κληρονομιά, με ιστορία, με πολύ βαριά φανέλα. Κάθε Final Four είναι πολύτιμο. Έτσι, το να το πετυχαίνουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με διαφορετικούς παίκτες, με τον ίδιο προπονητή, με την ίδια κουλτούρα και με την ίδια φιλοσοφία του οργανισμού δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά».

Για το αν πλέον επικρατεί το συναίσθημα του φόβου ή κινήτρου και της πείνας για τον τίτλο:

«Σίγουρα η πείνα – επειδή ο τελευταίος μας τίτλος ήταν το 2013. Αλλά απόψε, θα το γιορτάσουμε. Ήταν μια μακρά σεζόν εννέα μηνών. Αξίζουμε να πάμε εκεί. Όπως είδατε και μόνοι σας, τα playoffs είναι εντελώς διαφορετικά. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δύσκολο θα είναι. Όλοι έλεγαν ότι θα σκουπίζαμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η Ρεάλ είναι ένας σπουδαίος οργανισμός. Δώσαμε μεγάλες μάχες και η αξία της ομάδας που έχασε, δίνει μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία μας. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για τον οργανισμό γιατί είναι συνεπής. Για τους οπαδούς, για τους παίκτες, για όλους. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι απλά ένα πυροτέχνημα. Είναι ένα πρόγραμμα που χτίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πραγματικά πολύ, πολύ περήφανος για αυτή την επιτυχία. Έτσι το βλέπω».

Για το αν πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός έχει φέτος καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει το τρόπαιο:

«Νομίζω ότι έχουμε έναν επιπλέον χρόνο εμπειρίας. Έχουμε παίκτες όπως ο Τόμας Γουόκαπ – θα είναι το τέταρτο Final Fοur του. Έχουμε παίκτες όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπανικολάου. Παιδιά όπως ο Φαλ, ο Λαρεντζάκης… Για τους περισσότερους από αυτούς, θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο Final Four. Αυτή είναι επιπλέον εμπειρία. Πιστεύω ότι η πείνα υπάρχει. Κάθε Final Fοur που δεν πετυχαίνεις, προσθέτει περισσότερη πείνα για το επόμενο. Με την ίδια φιλοσοφία, πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του οργανισμού – να παραμένουμε ταπεινοί, να δουλεύουμε πολύ. Τώρα, θα ξεκουραστούμε λίγο και θα προετοιμαστούμε για το Final Four και τον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό παιχνίδι. Ξέρετε, στο Final Four, πρέπει να κερδίσεις τον ημιτελικό για να έχεις ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Θα δουλέψουμε και είμαι πολύ σίγουρος για αυτό το Final Four».

Για το εάν θα προτιμούσε μια σειρά play offs αντί για Final Four:

«Δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Το Final Four της EuroLeague έχει μεγάλη ιστορία και κληρονομιά. Είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αυτής της διοργάνωσης. Ξέρω ότι πολλοί προπονητές και παίκτες λένε ότι ίσως μια σειρά playoffs είναι καλύτερη, αλλά το Final Four είναι ένα event. Ένα τεράστιο γεγονός. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες έχουν 25% πιθανότητες έκαστη. Μπορεί να μην είναι δίκαιο για την ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική περίοδο, αλλά πιστεύω ότι αυτό κάνει την EuroLeague σπουδαία. Οπότε δεν ξέρω. Αν με ρωτάτε, δεν είμαι σίγουρος. Μου αρέσει το Final Four, αλλά μου αρέσουν και τα playoffs. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το καλύτερο σύστημα».

Για το πώς αισθάνεται ως GM που κατάφερε να υλοποιήσει τη μεταγραφή του Εβάν Φουρνιέ:

«Η έλευση του Φουρνιέ ήταν καρμική για αυτόν τον οργανισμό. Παρακολουθούσε την ομάδα κι εμείς παρακολουθούσαμε όσα έλεγε για εμάς. Ξέραμε ότι αν αποφάσιζε ποτέ να επιστρέψει στην Ευρώπη, θα ήμασταν μια επιλογή γι’ αυτόν. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να τον πείσουμε να έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτό που πραγματικά είχε σημασία για εμάς ήταν να καταλάβουμε αν είχε ακόμα κίνητρο μετά από τόσα χρόνια στο ΝΒΑ. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από το πρώτο τηλεφώνημα και την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, καταλάβαμε ότι το κίνητρό του ήταν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για έναν πρώην παίκτη του ΝΒΑ. Είναι ένας εκπληκτικός χαρακτήρας. Πολύ επιθετικός στο γήπεδο. Και θα μοιραστώ ένα μυστικό μαζί σας – μετά το παιχνίδι, βγάλαμε μερικές φωτογραφίες και μου είπε: ‘Έλα, Νίκο, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς’. Και πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Αυτό λέει τα πάντα για τη νοοτροπία του. Ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον οργανισμό. Αν με ρωτάτε, θα μπορούσε να παίζει στην ακαδημία μας με αυτή τη νοοτροπία. Οπότε είναι υπέροχο να τον έχουμε. Είμαι σίγουρος ότι έχει ακόμα πολλές μεγάλες στιγμές μπροστά του με αυτή την ομάδα».

Για την επιστροφή του Βεζένκοβ και αν τον ξάφνιασαν τα νούμερα που γράφει ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού:

«Όχι ακριβώς. Αλλά θα πω ότι πιθανώς αισθάνεται μεγαλύτερη πίεση από ό,τι συνήθως λόγω όλων αυτών των γνωμών και του συμβολαίου του. Πιθανότατα αισθάνεται ότι πρέπει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη – σε κάθε παιχνίδι. Αλλά δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Ο Σάσα είναι ένας καταπληκτικός παίκτης και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είμαστε μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Για μένα είναι ο MVP της EuroLeague. Και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ηγηθεί του Ολυμπιακού – όχι μόνο φέτος, αλλά και τα επόμενα χρόνια. Όπως λέμε, δώστε στον Σάσα σκληρά, δύσκολα παιχνίδια – και θα δείξει ποιος είναι. Ανυπομονεί για τέτοιου είδους παιχνίδια. Όλοι τα περιμένουν πώς και πώς,αλλά ειδικά ο Σάσα. Νομίζω ότι θα κάνει την καλύτερή του εμφάνισή του στο Final Four».

Για το τι περιμένει από το Final Four και πόσο κόσμο του Ολυμπιακού αναμένει:

«Νομίζω ότι θα είναι μια έκπληξη για όλους. Δεν έχω ακριβείς αριθμούς, αλλά ξέρω ότι πολλοί Έλληνες έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια. Όπως είπατε, είναι η πρώτη φορά. Ένα εντελώς διαφορετικό Final Four, σε μια εντελώς διαφορετική ήπειρο. Η αρένα είναι καταπληκτική. Οι άνθρωποι εκεί είναι καταπληκτικοί. Θα είναι κάτι καινούργιο για όλους. Ελπίζω το Final Four να είναι ανταγωνιστικό στο υψηλότερο επίπεδο, διότι η φετινή σεζόν ήταν η καλύτερη στην ιστορία της EuroLeague όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα των παικτών και την ποιότητα των αγώνων. Έτσι πιστεύω ότι αυτή η διοργάνωση είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ανυπομονούμε πραγματικά γι’ αυτό. Και πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα περάσουν υπέροχα. Ελπίζω το ίδιο να ισχύσει για την ομάδα μας».