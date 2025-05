Φουρνιέ: «Οι δυσκολίες συχνά προετοιμάζουν τους απλούς ανθρώπους για ένα ασυνήθιστο πεπρωμένο»

Ο Φουρνιέ με ανάρτηση του στο twitter έδειξε ότι προετοιμάζεται για το Final Four.

Ο Ολυμπιακός έκανε το διπλό με 84-86 επί της Ρεάλ και πέρασε στο Final Four, με τον Παπανικολάου να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών όπως και ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος σταρ ανυπομονεί για το Final Four της Εuroleague και το έδειξε με ανάρτηση του.

Ο σκόρερ των Πειραιωτών έγραψε: «Οι δυσκολίες συχνά προετοιμάζουν τους απλούς ανθρώπους για ένα ασυνήθιστο πεπρωμένο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη». Πλέον σκέφτεται τα μεγάλα ματς που θα έρθουν στο Άμπουν Ντάμπι.

Δείτε την ανάρτηση

“Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny”.

Thanks for the support❤️🤍 #WeMove pic.twitter.com/kyDng7cN6V