Η Φενέρμπαχτσε «σκούπισε» την Παρί και προκρίθηκε στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. Οι παίκτες της ομάδας το γιόρτασαν ρίχνοντας τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο τζακούζι των αποδυτηρίων.

Η Φενέρμπαχτσε μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω από την ανταγωνιστική Παρί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, όμως πάτησε... γκάζι στην παράταση κι επικράτησε με 88-98 για να σκουπίσει την «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης.

Οι παίκτες της Φενέρ πανηγύρισαν την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι με την ψυχή τους, αρχικά... μπουγελώνοντας τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κι έπειτα ρίχνοντάς τον στο τζακούζι με τον ίδιο να το απολαμβάνει και με το παραπάνω!

«Έχει κανείς ένα τηλέφωνο από ένα καλό καθαριστήριο στο Παρίσι; Ο κόουτς μπορεί να το χρειαστεί για το πρωί», ήταν το σχόλιο της EuroLeague.

