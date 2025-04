Οι Τι Τζέι Σορτς και Ναντίρ Ιφί παρέλαβαν τα βραβεία τους για τη φετινή σεζόν της EuroLeague πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Μία ξεχωριστή στιγμή έλαβε χώρα στο Παρίσι πριν το τζάμπολ του Game 3 ανάμεσα στην Παρί και την Φενέρμπαχτσε.

Δύο σταρ της «Σταχτοπούτας» που ξεχώρισαν φέτος παρέλαβαν τα βραβεία τους από τον παλαίμαχο άσο της εθνικής Γαλλίας, Ρόνι Τουριάφ.

Ο Τι Τζέι Σόρτς πρώτα πήρε το βραβείο ως μέλος της καλύτερης πεντάδας της regular season της διοργάνωσης, μαζί το Ναντίρ Ιφί παρέλαβε το βραβείο του Rising Star της σεζόν στην Euroleague.

Rising Star 🏆



All-EuroLeague First Team 🏆



What a season it's been for the @ParisBasketball back-court duo! #EveryGameMatters pic.twitter.com/iHMkupbhW1