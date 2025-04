Το tweet του Φουρνιέ για τον κόσμο: «Ευχαριστούμε για την ενέργεια, τα λέμε στη Μαδρίτη»

Ο Εβάν Φουρνιέ ανανέωσε το ραντεβού του με τους φίλους του Ολυμπιακού μέσω twitter στη Μαδρίτη.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 απέναντι στη Ρεάλ στο Φάληρο και πλέον ψάχνει μία νίκη απέναντι στους Μαδριλένους, για να πάρει την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Με τον Εβάν Φουρνιέ, που έκανε το κάλεσμα στον κόσμο μέσω social media, να ανανεώνει το ραντεβού του με τους φίλους του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

«Ευχαριστούμε για την ενέργεια, τα λέμε στη Μαδρίτη» έγραψε στο twitter του ο Γάλλος, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Ισπανία έχοντας ως μοναδικό στόχο να τελειώσει τη σειρά. Το τρίτο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης (29/4).

Thank you for the energy. See you all in Madrid❤️