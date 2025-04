Μιλουτίνοφ: «Ξέρουμε ότι η Ρεάλ μπορεί να γυρίσει από το 2-0, να πάει στο Final Four και να το κερδίσει» (vid)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους ενόψει της συνέχειας της σειράς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται με το ένα πόδι στο Άμπου Ντάμπι, καθώς έκανε το 2-0 στη σειρά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατώντας με 77-71 στο Game 2 των playoffs στο ΣΕΦ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τελείωσε το ματς 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα και ήθελε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα ενόψει των παιχνιδιών στη Μαδρίτη.

«Προφανώς σήμερα δεν παίξαμε με την ίδια ενέργεια όπως πριν από δύο ημέρες κι αυτό ήταν πρόβλημα, για αυτό εξελίχθηκε έτσι το ματς. Σημασία έχει όμως η νίκη, όχι το πώς έπαιξες, το πιο σημαντικό είναι να κερδίσεις. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο. Ελπίζω να τελειώσουμε τη δουλειά στο επόμενο παιχνίδι, αλλά ξέρουμε ότι θα έχουμε δύσκολο έργο. Ξέρουμε ότι η Ρεάλ είναι ικανή να γυρίσει από το 2-0, να πάει στο Final Four και να το κερδίσει. Δεν μπορούμε να χαρούμε για κάτι από τώρα, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλός μας.

Είναι πάντα ξεχωριστό να ακούς το όνομά σου από τους οπαδούς, από αυτούς τους ξεχωριστούς οπαδούς, αλλά καμία ατομική εμφάνιση δεν μετράει τώρα, μόνο η ομαδική απόδοση. Τώρα μετράει το τι μπορεί να κάνει η ομάδα, γιατί είμαστε στα playoffs και έπειτα ευελπιστούμε στο Final Four».

