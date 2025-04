Ο Εβάν Φουρνιέ ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό με τρίποντο από τη γωνία πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και το πανηγύρισε με έξαλλο τρόπο.

Ο Ολυμπιακός έχοντας το προβάδισμα στη σειρά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (1-0) υποδέχθηκε την ομάδα του Τσους Ματέο για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς.

Ένα ματς πολύ πιο επικίνδυνο και αμφίρροπο από το πρώτο με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει ένα από τα highlights του ματς, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος.

Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία 1’25” πριν από το τέλος του πρώτου μέρους για να φέρει το ματς σε ισορροπία. Μάλιστα το πανηγύρισε με έξαλλο τρόπο βγάζοντας τη γλώσσα του έξω.

