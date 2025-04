Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν πήγαν μπροστά στον κόσμο να πανηγυρίσουν το 1-0 στη σειρά με τη Ρεάλ, μιας και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου έστειλε το μήνυμα πως κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο όταν οι Πειραιώτες πάρουν την πρόκριση για το Final Four.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα στη σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs της EuroLeague, αλλά γνωρίζει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πρώτος από όλους βέβαια το ξέρει ο αρχηγός του, Κώστας Παπανικολάου.

Οι Πειραιώτες συνήθιζαν μετά από τις νίκες να πηγαίνουν μπροστά από τον κόσμο και να πανηγυρίζουν. Κάτι που μετά τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ δε συνέβη. Οι παίκτες χειροκρότησαν τον κόσμο του Ολυμπιακού όταν αποχώρησαν από το παρκέ, με τον Παπανικολάου να τους δίνει το μήνυμα.

Οι πανηγυρισμοί... μετά, αφού ο Ολυμπιακός θέλει την πρόκριση στο Final Four και την κατάκτηση της EuroLeague, που έχει θέσει ως στόχο!

Olympiacos players turn to the stands to applaud their fans after Game 1 triumph 🙌 pic.twitter.com/MJDyYqiLIw