Ο Μπάνκι «πάγωσε» από τις φωνές του Αταμάν τη στιγμή που που έκανε δηλώσεις (vid)

Οι φωνές του Εργκίν Αταμάν «πάγωσαν» τον Λούκα Μπάνκι τη στιγμή της συνέντευξης Τύπου.

Ο Λούκα Μπάνκι έκανε δηλώσεις στο flash interview μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αναντολού Εφές, όπου οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την ανατροπή για να πάρουν τη νίκη στο Game 1, όμως κάτι... παράξενο συνέβη.

Οι φωνές του Εργκίν Αταμάν την ώρα που περνούσε δίπλα από το σημείο ήταν ικανές για να αποσπάσουν την προσοχή του Ιταλού προπονητή, ο οποίος κοιτούσε αποσβολωμένος χωρίς να αντιδράσει.

Luca Banchi was distracted in the post-game interview with Ergin Ataman shouting in the background 🧐 pic.twitter.com/qsxpBHjq3E