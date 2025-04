Ο Κώστας Σλούκας ξεπέρασε τους 4.000 πόντους στην τεράστια καριέρα του στη EuroLeague, αποτελώντας μόλις τον όγδοο παίκτη στα 25 χρόνια της διοργάνωσης που φτάνει ή ξεπερνά τη συγκεκριμένη επίδοση!

Ο Κώστας Σλούκας παρατάχθηκε στο Game 1 κόντρα στην Αναντολού Εφές έχοντας σημειώσει 3.999 πόντους σε 420 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τον Παναθηναϊκό.

Ο αρχηγός των «πράσινων» σκόραρε για το 19-14 στο 1:43 για το τέλος της πρώτης περιόδου και έφτασε τους 4.001 πόντους στην τεράστια καριέρα του στη διοργάνωση, αποτελώντας μόλις τον όγδοο παίκτη στην ιστορία της EuroLeague με 4.000+ πόντους!

𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐈𝐋𝐄𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄: 𝐔𝐍𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 🤯



History made! @kos_slou



Our captain just joined one of the EuroLeague’s most elite clubs, surpassing 4.000 career points!



Leading with heart, scoring with soul!



Hats off! 🙌💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic…