Ο Παναθηναϊκός έκανε την προπόνησή του, ωστόσο στο ΟΑΚΑ βρέθηκε μία από τις... σημαίες του συλλόγου, ο Γιώργος Καραγκούνης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε κανονικά την προπόνησή του στο ΟΑΚΑ, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να ετοιμάζονται για την επόμενη φάση στην Euroleague και τη Stoiximan GBL. Στο γήπεδο ωστόσο αυτή τη φορά υπήρχε και ένα ξεχωριστό πρόσωπο.

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις μεγαλύτερες «σημαίες» του «τριφυλλιού», ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε στο κλειστό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Ο ίδιος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους παίκτες ενώ παρακολούθησε ολόκληρη την προπόνηση.

