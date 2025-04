Ο Ναν «καρφώνει» τη EuroLeague για το MVP του Μήνα που δεν πήρε: «Μάλλον ήταν κάποιο ανώτερο κάλεσμα»

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε με ειρωνικό τρόπο το γεγονός ότι ο τίτλος του MVP Μαρτίου-Απριλίου στη EuroLeague κατέληξε στον Έντι Ταβάρες, μολονότι ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού είχε υψηλότερο PIR αυτό το διάστημα.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώθηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβίωσε στη διαδικασία του Play-In και θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας το Playoffs Bracket της σεζόν 2024/25 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

The MVP of March-April @waltertavares22 receives his award from Real Madrid legend Felipe Reyes🏆 pic.twitter.com/xPRft1SRwq